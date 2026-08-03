Минобороны РФ сообщило о взятии двух населенных пунктов в Харьковской области

Российские военные установили контроль над поселком Белый Колодезь и селом Устиновка в Харьковской области, говорится в сводке ведомства на платформе «Макс».

Населенные пункты заняли подразделения группировки «Север» в ходе активных боевых действий. Белый Колодезь расположен в Волчанском районе, Устиновка — в Купянском.

Ранее заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что при падении обломков БПЛА в селе Архипо-Осиповка в Геленджике три человека погибли. По его словам, пострадали еще 13 человек, в том числе дети. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Кондратьев подчеркнул, что атака ВСУ была направлена на гражданскую инфраструктуру. На местах падения обломков работают оперативные и специальные службы. Губернатор поручил главе Геленджика Алексею Богодистову оказать всю необходимую поддержку пострадавшим и семьям погибших.

Напомним, что 3 августа на территории ряда населенных пунктов Краснодарского края объявили беспилотную опасность. Ситуация привела к задержке вылета и прилета самолетов в аэропорту Сочи.