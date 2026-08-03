В России отреагировали на удар ВСУ по Геленджику

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданскому населению в Геленджике — это варварство и садизм, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Реакцией он поделился с «Лентой.ру».

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Ранее ВСУ ударили по Геленджику. Жертвами атаки стали 3 человека, еще 13 пострадали, в их числе есть дети. Известно, что обломки украинского беспилотника упали в селе Архипо-Осиповка. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подчеркнул, что атака ВСУ велась на гражданскую инфраструктуру.

Не секрет, что в Геленджике находятся много отдыхающих со всей страны, в том числе детей, отметил депутат. Он призвал как можно быстрее и показательнее уничтожить всю цепочку людей, которые принимали участие в атаке.

«В глубину России они бьют, говорят, что там военные объекты — это все понятно. А здесь-то какие военные объекты, в Геленджике, где колоссальное количество мирных находится? Это военное преступление, которое должно получить соответствующую оценку, но ждать военного трибунала, я думаю, что нет смысла. Нужно решать этот вопрос незамедлительно», — высказался политик.

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3 августа глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что три человека стали жертвами удара по республике. Помимо того, по его словам, во время ночной атаки ВСУ пострадали два человека.