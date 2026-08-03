Российский военный рассказал, как смог спастись от украинского дрона

Командир боевой машины группировки войск «Восток» с позывным Юрист рассказал, как сумел избежать ранения дроном. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент случился во время освобождения населенного пункта Любицкое в Запорожской области. Во время продвижения Юрист потерял бдительность и поздно заметил украинский FPV-беспилотник. Тогда он решил срочно забежать в заброшенное здание.

«Спиной залетел в помещение и левой рукой дернул дверь на себя. FPV-дрон взорвался буквально в нескольких сантиметрах за ней. Основной удар и осколки приняла на себя дверь, а взрывной волной меня отбросило примерно на полтора метра внутрь здания», — рассказал Юрист.

По словам командира, дверь оказалась полностью разрушена, однако он остался цел и невредим — его не задел ни один осколок. После взрыва боец сразу проверил себя на ранения и убедился, что не пострадал.