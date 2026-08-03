Появились данные о нанесении удара ВКС РФ по ключевому мосту в Славянске

Согласно поступающей информации, ВКС РФ нанесли удар по ключевому автомобильному мосту в Славянске. Сооружение соединяет западные районы города с восточной частью, пишет «Военная хроника».

Объект также обеспечивал основное автосообщение и логистические перетоки как в направлении Северска, так и на юг — в сторону Дружковки. Точный тип примененных боеприпасов пока не верифицирован, но известно, что один из двух пролетов полностью обрушился, а второй получил критические повреждения несущих конструкций.

«После вывода из строя этого узла в данном секторе остаются пригодными для перемещения тяжелой техники лишь два моста — оба расположены ниже по течению реки в районе Николаевки», — отметили аналитики канала.

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Ранее Министерство обороны России сообщило, что в течение ночи ВС РФ продолжили наносить удары по транспортной инфраструктуре Украины, используемой для обеспечения ВСУ.