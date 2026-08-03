Эксперт объяснил различия в ударах по логистике России и Украины

Военный аналитик Юрий Баранчик прокомментировал вопрос о том, почему российские военные не наносят удары по украинским маркетплейсам, тогда как ВСУ атакуют склады Wildberries в России. Ответ эксперта сводится к структурным различиям логистических систем двух стран, передает «Царьград».

На Украине, по словам Баранчика, доминируют четыре крупных игрока — Rozetka, Prom, Kasta и Allo. Однако только Rozetka располагает собственной сетью распределительных центров площадью 100–200 тыс. кв. метров. Остальные площадки пользуются услугами сторонних логистических операторов.

Ключевым звеном в системе электронной торговли Украины эксперт назвал «Новую почту». Через ее терминалы и сортировочные узлы проходит основной объем заказов. Именно поэтому удары российской армии, по его словам, концентрировались на хабах «Новой почты» в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе и Сумах.

За последние 12 месяцев, по оценке Баранчика, на Украине было выведено из строя более 500 тыс. кв. метров логистической недвижимости. В 2022 году потери оценивались в 600–700 тыс. кв. метров. Значительная часть приходится на инфраструктуру «Новой почты» и других национальных операторов.

Украинское командование, в свою очередь, выбирает иную тактику — атакует площадки Wildberries, у которого разветвленная сеть собственных складов. По мнению аналитика, такие удары создают проблемы для отдельного маркетплейса, но не могут парализовать всю транспортную систему России.

В выходные российские силы нанесли удар по складу Rozetka в Броварах. Однако, как отметил Баранчик, поражение объектов «Новой почты» наносит более масштабный урон логистической инфраструктуре Украины.