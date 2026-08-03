Российский боец рассказал о нарушении логистики ВСУ в Светлом

Операторы дронов группировки войск «Центр» при освобождении Светлого в ДНР нарушали логистику Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал начальник расчета FPV-дронов 78-го полка с позывным Тэдди, пишет РИА Новости.

29 июля в Минобороны России сообщили, что освобожден населенный пункт Светлое в Донецкой Народной Республике. По данным экспертов, взятие под контроль Светлого открыло для ВС России дорогу на Доброполье.

По словам Тэдди, в ходе боев за Светлое FPV-дронов 78-го полка беспилотных систем уничтожали как гексакоптеры, так и наземные роботизированные комплексы (НРТК), которые украинские военные использовали для подвоза боеприпасов, еды и воды.

«[Гексакоптеры] разу же уничтожали, чтобы логистические пути им перекрыть, уничтожали НРТК, чтобы доставка никак не могла осуществляться», - пояснил военнослужащий.

Он отметил, что ежедневно выполнялись более 40 боевых вылетов, при этом беспилотники переоснащались для дневной и ночной работы, а также искали способы ухода от РЭБ, «меняя частоты».

Ранее операторы FPV-дронов российской группировки войск «Север» за сутки уничтожили четыре наземных робототехнических комплекса ВСУ в Сумской области. А операторы БПЛА «Южной» группировки войск уничтожили три НРТК в районе Алексеево-Дружковки.