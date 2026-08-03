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Названа вероятная причина начала войны России с НАТО

Lenta.ru

Удары в глубину России ведут к войне с Североатлантическим блоком (НАТО) Об этом «Ленте.ру» заявил президент Российского совета по международным делам (РСМД) Дмитрий Тренин.

Названа вероятная причина начала войны России с НАТО
© РИА Новости

Эксперт выделил преследование Западом цели нанести России стратегическое поражение. Здесь тот сделал ставку на эскалацию ракетных и беспилотных ударов в глубину российской территории.

«Это напрямую ведет к войне между Россией и НАТО», — объяснил Тренин.

Ранее Верховный главнокомандующий ОВС НАТО по трансформации Пьер Вандье заявил, что альянсу необходимо изменить подход к производству оружия и перестроить оборонную промышленность. Это нужно для того, чтобы справляться с атаками масштаба конфликтов на Украине и Ближнем Востоке.