Россия может контролировать Украину без взятия под контроль Одессы и других черноморских портов. О парадоксе заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works

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«Достаточно просто все перекрыть, чтобы в нее ничего не входило и из нее ничего не выходило. То же самое и с Николаевым. Русские так и делают», — отметил Джонсон.

Ранее в Минобороны Вооруженным силам Украины (ВСУ). В результате ударов в порту Одессы были поражены резервуары для горюче-смазочных материалов, поставляемых Вооруженным силам Украины (ВСУ).