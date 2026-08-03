Бывший посол Великобритании в Москве Иэн Прауд в эфире YouTube-канала заявил, что переломный момент в украинском конфликте может наступить после президентских выборов во Франции, где победу может одержать Марин Ле Пен.

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По его словам, это может иметь сейсмические последствия для политики Франции, отношений с ЕС и европейского подхода к конфликту. Прауд также отметил, что ресурсы Европы для поддержки Украины иссякнут раньше, чем у России.

Президентские выборы во Франции состоятся 18 апреля 2027 года; Эммануэль Макрон не сможет участвовать из-за ограничения по срокам.

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