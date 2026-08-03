ВС РФ "Молнией-2" уничтожили пункты управления БПЛА в Сумской области

Расчеты боевых дронов самолетного типа "Молния-2" уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ в Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты БПЛА самолетного типа "Молния-2" войск беспилотных систем в составе 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили пункты управления беспилотниками, боевую технику и живую силу подразделений ВСУ в зоне проведения СВО в Сумской области", - заявили в ведомстве.

Старший оператор расчета "Молнии-2" с позывным Леон отметил, что в среднем за сутки расчет делает 10-12 вылетов. "Поражаем от пехоты до опорных пунктов. За последние две недели было совершено более 90 вылетов, из них поражено 80%. В процессе работы сталкиваемся с перехватчиками дронов, средствами радиоэлектронной борьбы. Приходится записывать маршруты, смотреть, как можно облететь, на какой высоте и с какой стороны", - сказал военнослужащий.

В Минобороны РФ уточнили, что при уничтожении малых мобильных групп ВСУ в Сумской и Харьковской областях военнослужащие войск беспилотных систем в составе группировки войск "Север" ежедневно применяют различные боевые беспилотники.

"Расчеты ударных БПЛА ежедневно уничтожают боевые бронированные машины, в том числе иностранного производства, склады с боеприпасами и топливом, живую силу ВСУ, срывают ротации и попытки контратак противника, а также оказывают поддержку в продвижении наших штурмовых подразделений", - добавили в ведомстве.

В министерстве также рассказали, что дрон "Молния-2" способен наносить удары на большем расстоянии, чем FPV-дрон, и нести на себе боевую часть весом в несколько килограммов. "Молния-2" оснащена катапультой, благодаря которой дрон может быть запущен с любой точки. Управление "Молнией" осуществляется с использованием специальных очков, как и управление FPV-дроном", - говорится в сообщении.