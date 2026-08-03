Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала заявил, что воздушные атаки России ускоряют поражение Украины.

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По его словам, помимо блокировки черноморских портов, удары наносятся по инфраструктуре, объектам производства беспилотников и военной техники. Это приводит к закрытию заправок, нарушению движения и практически парализует логистику на востоке страны.

Миршаймер подчеркнул, что российская воздушная кампания усиливается и ускоряет разгром Украины, а ВСУ не способны сдержать наступление на поле боя. Он добавил, что Украина потеряет Донбасс, и ситуация необратима.

Ранее сообщалось, что Мендель назвала главного выгодоприобретателя конфликта с Россией.