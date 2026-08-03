Власти российского региона рассказали о моделях сбитых за выходные БПЛА

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев в своем официальном Telegram-канале рассказал о моделях беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые были сбиты над регионом с 1 по 2 августа.

Шуваев подчеркнул, что расчетами противовоздушной обороны (ПВО) и батальоном противодействия беспилотным системам бригады «БАРС-Белгород» за этот период было уничтожено 54 вражеских беспилотника.

А именно: по одному разведывательному БПЛА «Гор», «Галка», «Домаха», «Сокол» и дрон Fly-Eye. Также по одному были сбиты ударные беспилотники «Дартс», Backfire и R-15.

Кроме того, российские военные уничтожили по два барражирующих боеприпаса Sith-X и RAM 2X, два разведывательных БПЛА «Лелека-100», две «Бабы-Яги», и два ударных беспилотника «Блискавка».

Сбито было и три ударных FPV-дрона

Больше всего было уничтожено украинских ударных беспилотников «Майя» — 33 единицы.

В прошедшие выходные ВСУ ударили рядом с детской площадкой под Белгородом, в результате чего погиб 13-летний ребенок, еще две девочки пострадали.

Кроме того, ВСУ атаковали коммерческий объект в городе Короче, где также пострадал ребенок и мужчина.