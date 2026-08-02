Шуваев: ВСУ вдвое увеличили число атак на Белгородскую область за два месяца

Вооруженные силы Украины за последние два месяца более чем вдвое увеличили число атак на Белгородскую область. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев в "Максе".

"За последние два месяца враг более чем вдвое нарастил число атак. К сожалению, гибнут мирные жители и дети. Мы делаем все, чтобы прилетов было как можно меньше. Большая работа ведется каждый день, непрерывно", - написал он.

Глава региона добавил, что только за 1-2 августа расчеты FPV-ПВО отряда БПЛА и батальона противодействия беспилотным системам бригады "БАРС-Белгород" сбили 54 вражеских беспилотника. "Продолжайте в том же духе. Бейте врага еще точнее и эффективнее. Благодарю за службу!" - написал Шуваев.