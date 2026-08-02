Экипажи ВКС РФ поразили пункты управления БПЛА ВСУ в Харьковской области

Экипажи ВКС России нанесли удары по пунктам управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области и пункту временной дислокации противника в Райгородке ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

© Минобороны России

"Кадры объективного контроля нанесения авиационных ударов оперативно-тактической авиацией ВКС России по объектам противника - пунктам управления БПЛА 52-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в н. п. Прудянка и 33-й отдельной механизированной бригады ВСУ в н. п. Сеньково Харьковской области, а также по пункту временной дислокации 117-й отдельной бригады территориальной обороны в н.п. Райгородок (ДНР)", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в ходе боевых вылетов применялись авиационные бомбы ФАБ-500, ФАБ-250 и управляемая ракета ЛМУР Х-39. "В результате удара все цели поражены", - добавили в Минобороны РФ.