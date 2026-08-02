В Белгородской области от удара ВСУ погиб ребенок

ВСУ ударили по территории рядом с детской площадкой в Белгородской области. Погиб ребенок, еще двое получили ранения, сообщил врио губернатора Александр Шуваев в "Максе".

"С большим прискорбием сообщаю, что в Валуйском округе от террористического удара киевских неонацистов погиб ребенок, еще двое получили ранения. В селе Принцевка украинский беспилотник ударил рядом с детской площадкой", - написал он.

В результате атаки 13-летняя девочка получила тяжелые ранения. Медики, прибывшие на место, предприняли все возможные меры для ее спасения, но травмы оказались несовместимыми с жизнью.

"Разделяю с родными горечь этой утраты. Конечно, никакими словами не передать боль от потери ребенка. Это большое горе не только для родных, но и для всех нас. Мои искренние соболезнования родителям девочки", - написал Шуваев.

Девочка семи лет получила множественные осколочные ранения головы, спины и ног, медики оперативно госпитализировали ее в Валуйскую ЦРБ. Еще одну девочку девяти лет с осколочными ранениями бригада скорой медицинской помощи также доставляет в больницу.

"Пострадавшим от рук украинских террористов детям оказывается вся необходимая медицинская помощь. Наши врачи докладывают мне об их состоянии. Предпримем все необходимые меры для их выздоровления", - добавил врио губернатора.