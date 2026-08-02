Член Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер сообщил, что Вашингтон и Киев продолжают обсуждать возможность передачи Украине технологий для производства зенитных ракетных комплексов Patriot. По словам конгрессмена-республиканца от штата Огайо, переговоры направлены на расширение возможностей Украины в сфере оборонной промышленности.

«Мы обсуждаем технологии Patriot и возможность предоставить Украине доступ к ним, чтобы она могла самостоятельно организовать производство», - заявил Тернер в эфире телеканала CBS.

При этом законодатель отметил, что переговорный процесс продолжается и остается крайне сложным. Он не уточнил, на каком этапе находятся консультации и когда может быть принято окончательное решение.

Не так давно президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон должен проявлять осторожность при передаче иностранным государствам лицензий на производство американских вооружений. По его словам, Штаты пока не давали согласия на передачу Украине технологий производства комплексов Patriot и крылатых ракет Tomahawk, а сам вопрос требует тщательного рассмотрения.

Отмечается, что американская корпорация Lockheed Martin получила крупнейший контракт армии США на производство ракет для комплексов Patriot. Стоимость соглашения составила 58,6 млрд долларов.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский осудил Соединенные Штаты и Европу за отсутствие поставок ракет для системы ПВО Patriot, несмотря на их наличие на складах.