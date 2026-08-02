Наемник из Колумбии, вступивший в ВСУ, ликвидирован на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На купянском направлении военнослужащими 27-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады ликвидирован очередной колумбийский наемник - Серхио Рафаэль Контрерас де Агуас - бывший колумбийский солдат", - сказал собеседник агентства.

Ранее в силовых структурах сообщали, что общая численность иностранных наемников в ВСУ составляет порядка 16,5 тыс. человек, а колумбийских - 7 тыс. человек.