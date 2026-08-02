Минобороны РФ раскрыло детали ударов по судам ВСУ

Российские войска днем нанесли удары по транспортной инфраструктуре Украины, задействованной в интересах ВСУ, пишет пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что в течение дня ВС РФ продолжили наносить удары по транспортной инфраструктуре Украины, задействованной в интересах ВСУ.

В результате ударов в порту Николаев была поражена портовая инфраструктура, два сухогруза, осуществлявшие доставку военных грузов, морской буксир, переоборудованный для проведения операций с безэкипажными катерами.

Кроме того, уточнили в пресс-службе, БПЛА поразили в акватории Черного моря сухогруз, перевозивший грузы военного назначения.

Ранее в Минобороны сообщили, что 30 июля российские военные атаковали четыре сухогруза с грузами военного назначения. В частности, два судна были атакованы на переходе морем (южнее Одессы), одно — в порту «Одесса», одно — в «Южном».

31 июля, отметили в ведомстве, дроноводы ударили по трем морским судам, участвующим в транспортировке оружия для украинских военных.

1 августа на переходе морем южнее Одессы были поражены два сухогруза, осуществлявшие доставку военных грузов в один из портов Украины, констатировали в пресс-службе.