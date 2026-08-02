Украина сбила БПЛА в Румынии

Фрагменты беспилотника упали на территории Румынии, он был в воздушном пространстве страны около 20 минут. Об этом сообщило в воскресенье румынское министерство обороны, передает РИА Новости.

Румынские военные утверждают, что радиолокационная система обнаружила воздушную цель сегодня в 15.09 (мск) у речной границы с Украиной. С авиабазы Борча по тревоге подняли два истребителя F-16.

«Обломки дрона обнаружили на сельхозучастке возле населенного пункта Периправа примерно в 1 км от границы с Украиной... Цель была сбита украинскими силами», — заявили в минобороны.

По данным ведомства, дрон летал в воздушном пространстве Румынии около 20 минут, затем повернул в направлении Украины. Пострадавших и материального ущерба нет. Воздушную тревогу в уезде Тулча отменили в 16.00.

В конце июля в МИД РФ заявили, что Россия отвергает безосновательные обвинения в якобы имевшем место нарушении воздушного пространства Румынии.