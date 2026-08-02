В трех регионах Урала объявлена опасность атаки БПЛА

На Ямале и в соседних регионах объявлен режим беспилотной опасности. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правительство Ямало-Ненецкого автономного округа.

Власти призвали местных жителей не волноваться, оставаться в помещениях и держаться подальше от окон.

Агентство добавляет, что такой же режим действует еще в трех регионах Уральского федерального округа — Ханты-Мансийском автономном округе, а также в Тюменской и Курганской областях.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. Для информирования населения используются звуковые сирены, речевые сообщения, push-уведомления в каналах и оповещения через официальные информационные каналы.

В случае атаки дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с беспилотником. В моменты непосредственного пролета беспилотника не следует использовать мобильную связь.