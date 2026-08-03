В трех регионах Урала объявлена опасность атаки БПЛА

Тульскую область атаковал еще один беспилотник. Об этом написал в Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев. Он заявил, что подразделения ПВО их уничтожили. При этом, предварительно, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Миляев добавил, что опасность атаки дронов в области сохраняется, и напомнил жителям телефоны экстренных служб ~01, 101, 112~. Пост чиновника опубликован в 22:48. В течение 2 августа над территорией региона в общей сложности сбили 21 дрон. Первый налет произошел в ?:55. Тогда силы ПВО уничтожили 14 беспилотников. Сигнал при ~угрозе атаки БПЛА~ предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. Для информирования населения используются звуковые сирены, речевые сообщения, push-уведомления в каналах и оповещения через официальные информационные каналы. В случае атаки дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с беспилотником. В моменты непосредственного пролета беспилотника не следует использовать мобильную связь.