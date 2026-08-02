Skai: в Греции при тушении пожара столкнулись два вертолета

АФИНЫ, 2 августа. /ТАСС/. В Греции два пожарных вертолета Bell столкнулись в воздухе во время операции по тушению крупного лесного пожара в местечке Псата к западу от Афин, по предварительной информации, два человека погибли. Об этом сообщил греческий телеканал Skai.

По его данным, один из вертолетов загорелся в результате удара и упал, другой совершил вынужденную посадку. Экипаж первого вертолета связался с оперативным центром, он в безопасности, к месту происшествия направились машины скорой помощи, чтобы забрать пилота и его помощника, которые получили легкие ранения. Второй вертолет также найден.

В свою очередь информационный портал documentonews.gr сообщил, что экипаж второго вертолета погиб.

Газета Proto Thema сообщила, что вертолеты, арендованные пожарной службой у Румынии, взлетели с военного аэродрома в местечке Элефсина. Пилотами обоих вертолетов являются граждане Румынии, а помощниками пилотов, координирующими полет, являются граждане Греции.