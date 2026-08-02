Кулеба: защиты от баллистики у Украины нет и в ближайшее время не будет

Защиты от баллистических ракет у Украины нет и в ближайшее время не появится. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в видео в соцсетях.

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«Защиты от баллистики нет и в ближайшее время не будет», — сказал бывший глава МИД Украины.

Владимир Зеленский утром 1 августа сообщил, что украинские войска смогли сбить за прошедшую ночь только одну баллистическую ракету из-за нехватки перехватчиков для комплексов Patriot.