Одна из соседних с Россией стран совершенствует методы борьбы с дронами

Вооружённые силы Белоруссии проводят системную работу по адаптации к современным воздушным угрозам. Как сообщил командующий Силами специальных операций Республики Беларусь Александр Ильюкевич, ключевым ориентиром в этом процессе служит боевой опыт, накопленный в ходе конфликта на Украине.

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«Мы наблюдаем за ходом военных действий у наших соседей, видим масштабное применение беспилотников. Мы не можем оставаться в стороне и предпринимаем все усилия для совершенствования защиты войск и объектов от БПЛА», — заявил Ильюкевич в интервью белорусской телекомпании «ВоенТВ».

Кроме того, в состав Сил специальных операций был передан 147-й зенитно-ракетный полк. Как пояснил командующий, его задача — охрана командных пунктов, воинских частей и подразделений ССО от ударов с воздуха, а также защита важнейших государственных объектов.

Недавно стало известно, что в Белоруссии завершается формирование нового тактического соединения, призванного усилить обороноспособность южных рубежей страны в условиях сохраняющейся напряженности на границе с Украиной.