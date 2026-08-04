Военный аналитик и отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала заявил, что поскольку Украина и страны НАТО отвергают дипломатическое урегулирование, Россия добьётся мира на поле боя.

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По его словам, Россия создавала возможности для переговоров, но теперь дверь захлопнулась, и она разрушает Украину по частям.

В США заявили о наступлении переломного момента в зоне СВО

Риттер отметил, что уничтожение заправочных станций в районе Харькова и Сум вынудит мирное население бежать, и российские войска смогут продвигаться без жертв среди гражданских. Он подчеркнул, что Украина уже «мёртвая нация», и спасти её никто не сможет.

Ранее сообщалось, что в США заявили о наступлении переломного момента в зоне СВО.