ВСУ ударили по ЗАЭС

Боевой дрон ударил в нескольких метрах от реакторного отделения 3-го энергоблока Запорожской АЭС. Об этом рассказал гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в воскресенье ночью.

«Боевой дрон поразил галерею, соединяющую все шесть энергоблоков и предназначенную для перемещения персонала. Взрыва, к счастью, не произошло», — сказал Лихачев.

Удар был «буквально в нескольких метрах» от реакторного отделения 3-го энергоблока.

Лихачев добавил, что обстановка в Энергодаре остается крайне напряженной. Обстрелы происходят ежедневно, в городе есть проблемы со светом.

Сейчас станция получает питание лишь по одной линии электропередачи 330 кВ «Ферросплавная-1».

Накануне МАГАТЭ сообщило, что ЗАЭС почти два часа оставалась без внешнего электроснабжения.