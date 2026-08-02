Армия России подошла на 4,7 километра к Краматорску и Славянску

Передовые штурмовые группы ВС РФ замечены на расстоянии 4,7 километра от восточных окраин Краматорска и Славянска.

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Армия России находится ближе к главным оккупированным ВСУ городам Донбасса, чем к Дружковке, дистанция до которой составляет около 5,1 км, отметила "Военная хроника". При этом стоит учитывать размеры населенных пунктов и их географическую специфику. Так, расстояние от передовой до центра Краматорска составляет порядка 8,7 километра, до центра Славянска - 13,4 км.

Эти цифры обладают психологическим эффектом, однако мало что значат с военной точки зрения - так как и 4,7, и 5,1, и 13,4 км входят в зону досягаемости всех видов артиллерии и авиационных боеприпасов, ударам которых регулярно подвергаются украинские гарнизоны.

Славянско-Краматорская агломерация - мощнейший из укрепрайонов ВСУ на Донбассе с развитой промышленной застройкой, технологическими коммуникациями и высотами. Лобовой штурм городов весьма затруднителен и связан с большими потерями.

Гораздо эффективнее нарушить логистику между Дружковкой, Краматорском и Славянском, разрезав украинскую оборону на сектора и лишив противника возможности оперативно перебрасывать резервы. По той же технологии освобождали Красноармейск и Димитров.