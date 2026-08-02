Израиль сообщил о ликвидации командиров военного крыла ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально подтвердила информацию о проведении двух успешных точечных авиаударов по сектору Газа, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные полевые командиры радикального движения ХАМАС.

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Как сообщили в пресс-службе израильского военного ведомства, в ходе операций были уничтожены два ключевых фигуранта, непосредственно причастных к организации и проведению террористических атак против израильских военнослужащих и гражданского населения. Первый удар был нанесен по южной части анклава, где целью стал командир взвода спецподразделения «Нухба» Салем Джамаль Абд аль-Рахман Абу Лабад. По данным ЦАХАЛ, этот боевик принимал непосредственное участие в кровавой атаке на кибуц Нир-Оз 7 октября 2023 года, которая стала частью массированного нападения на южные регионы Израиля, положившего начало нынешнему витку эскалации конфликта.

Второй удар был осуществлен в центральной части сектора Газа и был направлен против командира батальона «Магази» Мухаммеда Абд аль-Нассера Хатиба. В израильской армии подчеркнули, что оба ликвидированных командира действовали под эгидой военного крыла ХАМАС («Бригады Изз ад-Дин аль-Кассам») и активно пытались совершать атаки против израильских сил, представляя собой постоянную угрозу для безопасности региона.

Представители ЦАХАЛ неоднократно заявляли, что будут преследовать всех причастных к нападениям 7 октября, независимо от их местонахождения и времени, прошедшего с момента трагедии. Ликвидация полевых командиров рассматривается израильским командованием как важный шаг в подрыве способности группировки к проведению скоординированных атак и восстановлению боеспособности.