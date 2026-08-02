В промзоне Уфы начался пожар после атак ВСУ

Массированная атака совершена на Башкирию, сбито 25 БПЛА.

Один из беспилотников уничтожен над промзоной Уфы, возгорание тушат, сообщил глава республики Радий Хабиров в "Максе".

"Отразили еще одну массированную атаку беспилотников на предприятия республики. Силами Минобороны, охраны предприятий и мобильных огневых групп "БАРС" сбиты 25 БПЛА. Пострадавших нет", - написал он.

Хабиров также сообщил об уничтожении одного из БПЛА над промышленной зоной Уфы.