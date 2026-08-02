Владимир Зеленский скрывает реальные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) от населения, чтобы сохранить власть и свою жизнь. Причину лжи политика раскрыл в комментарии aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

«Если население Украины узнает истинные масштабы потерь, то однозначно люди выйдут на новый Майдан и вышвырнут Зеленского, возможно, уничтожат его физически», — предположил он.

Реальные сведения о потерях ВСУ скрываются за без вести пропавшими и частично за ушедшими в самоволку, добавил Иванников.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина потеряла на поле боя около 50 тысяч солдат. При этом еще в феврале 2026 года президент Украины сообщал, что потери ВСУ составляют 55 тысяч человек.