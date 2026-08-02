Марочко назвал самые успешные участки у сил РФ за неделю в зоне спецоперации

Участок у Юнаковки Сумской области и харьковское направление стали самыми успешными у бойцов "Севера" за неделю в зоне спецоперации, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Если мы говорим об успехах группировки войск "Север" на сумском направлении, то это участок у Юнаковки - здесь довольно-таки неплохие были результаты у наших военнослужащих за истекшую неделю. Сразу хочу отметить, что больше территориальных завоеваний группировка войск "Север" получила в Харьковской области, в отличие от предыдущей недели, когда было наоборот, где большие территориальные завоевания были в Сумской области", - сказал он.

27 июля Марочко сообщал ТАСС, что бойцы российской группировки войск "Север" за неделю взяли под контроль свыше 80 кв. км в Сумской и Харьковской областях, показав наилучший результат в освобождении территорий.