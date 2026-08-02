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Губернатор сообщил о повреждении инфраструктуры в Саратове после атаки БПЛА

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В Саратове после атаки беспилотников повреждена гражданская инфраструктура.

Губернатор сообщил о повреждении инфраструктуры в Саратове после атаки БПЛА
© РИА Новости

Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

По его словам, на месте работают оперативные службы, предварительно есть пострадавшие.

«В результате атаки БПЛА есть повреждения гражданской инфраструктуры в Саратове», — уточнил Бусаргин.

Ранее сообщалось, что в Волновахском районе ДНР украинский дрон атаковал ехавших на вызов пожарных, пострадал водитель.

Кроме того, в результате атаки ВСУ на Горловку в ДНР пострадали пять человек, в том числе четыре сотрудника скорой помощи.