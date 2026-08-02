Собянин: силы ПВО уничтожили шесть БПЛА над Москвой

Шесть вражеских беспилотников уничтожены над Москвой.

Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, силы ПВО Минобороны ликвидировали шесть БПЛА, летевших на столицу.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее сообщалось, что в Волновахском районе ДНР украинский дрон атаковал ехавших на вызов пожарных, пострадал водитель.

Кроме того, в результате атаки ВСУ на Горловку в ДНР пострадали пять человек, в том числе четыре сотрудника скорой помощи.