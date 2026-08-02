Отмечается, что до 2025 года депутат занимал пост замглавы Консервативной партии. В прошлом году он завершил свою политическую карьеру. Экс-парламентарий назвал подразделение "Азов" "символом устойчивости и бескомпромиссности".

До этого агентство ТАСС со ссылкой на пророссийское подполье сообщало, что ВСУ используют националистический батальон "Азов" подразделение "Кракен" в качестве заградительных отрядов. По данным источника, они выполняют соответствующие задачи в районе населенного пункта Гуляйполе на Запорожском направлении.

27 декабря прошлого года президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания на одном из пунктов управления объединенной группировкой войск доложили, что Гуляйполе в Запорожской области перешло под контроль российских подразделений.