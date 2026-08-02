Глава МИД Украины заявил об «адской ночи» в Киеве

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил об «адской ночи» в Киеве из-за массированного удара России. Об этом он написал в соцсети X.

Глава МИД отметил, что российская сторона усиливает воздушные атаки, подчеркнув, что Украине срочно необходимы дополнительные системы противовоздушной и противоракетной обороны, а также ракеты-перехватчики.

По его словам, скорость принятия решений по вопросу поставок вооружений имеет критическое значение. «Именно борьба за небо определит траекторию этой войны. Чем сильнее воздушный щит над Украиной, тем ближе мир», — заявил Сибига.

В ночь на 1 августа Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в Киеве и Киевской области.