КСИР заявил об уничтожении еще трех F-35 в Иордании

Уничтожение ещё трёх американских истребителей F-35 на базе в Иордании подтвердили иранские военные.

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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство IRNA.

По данным агентства, воздушно-космические силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) нанесли удар несколькими баллистическими ракетами утром 1 августа. Целью стали ангар для ремонта и место стоянки самолётов на базе Аль-Азрак.

«В результате атаки были уничтожены три истребителя F-35 и повреждены ещё три», — говорится в публикации.

Ранее телеканал CBS News сообщал, что США и Израиль готовят массированные удары по энергообъектам Ирана.

Посольства США в странах Ближнего Востока призвали находящихся в регионе американцев быть готовыми к эвакуации.