Стало известно о первом применении Ираном гиперзвуковой ракеты

Аэрокосмические силы Корпуса стражей исламской революции впервые применили баллистическую ракету средней дальности Haj Qasem для нанесения удара по американским военным объектам на территории Иордании. Об этом информирует аналитический портал ImpNavigator.

В ходе атаки была задействована ракета, предположительная масса боевой части которой оценивается в 450 килограммов. По данным экспертов, головная часть оснащена маневрирующим фугасно-проникающим блоком, способным развивать скорость до 18 тысяч километров в час, что соответствует гиперзвуковым показателям.

Подобные скоростные характеристики существенно затрудняют перехват ракеты существующими средствами противовоздушной обороны. Технические особенности боеприпаса делают его сложной целью для систем ПРО, развернутых в регионе.

Дальность полета ракеты Haj Qasem превышает 1400 километров, что позволяет наносить удары по объектам противника на значительном удалении от иранской территории. Это не первый случай применения КСИР баллистического вооружения, однако именно данный тип ракеты был задействован против американских сил впервые.