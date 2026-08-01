В Запорожье и Николаеве произошли взрывы

В подконтрольном Киеву Запорожье произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в Telegram-канале.

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Также взрыв был слышен в Николаеве. Подробности инцидентов не приводятся.

В настоящее время воздушная тревога действует в отдельных районах Сумской, Черниговской, Харьковской и Днепропетровской областей.

1 августа пресс-служба Минобороны РФ рассказала, что ВС России взяли под контроль населенные пункты Любицкое в Запорожской области и Ольговку в Харьковской области. В Харьковской области действовали подразделения группировки войск «Запад», в Запорожской — подразделения группировки войск «Восток».

Кроме того, в ведомстве сообщили о массированном ударе по объектам ВПК Украины и логистическим центрам в Киеве и Киевской области, который состоялся в ночь на 1 августа. Как заявил украинский президент Владимир Зеленский, ВС РФ выпустили по республике 35 ракет, а также 185 ударных беспилотников разных типов. Мэр Киева Виталий Кличко назвал прошедшую ночь ужасной.