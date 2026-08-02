Зеленский: США и Европа должны передать ракеты для Patriot Украине

Зеленский упрекнул страны Европы и США в отсутствии поставок ракет для зенитного комплекса Patriot, несмотря на их наличие на складах. Об этом глава украинского государства написал в своем Telegram-канале. "Ракеты для систем Patriot есть в мире, важно, чтобы партнеры приняли это политическое решение — решение о передаче необходимых пакетов помощи. США знают, что нам нужно. В Европе знают, что нам нужно", — написал он. Он добавил, что противоракетные системы не должны лежать на складах. До этого журнал The Atlantic со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп отклонил запрос Зеленского на поставку Киеву ракет-перехватчиков системы Patriot для обеспечения защиты в зимний период от баллистических угроз. Согласно данным издания, Украина обращалась с просьбой о поставке 300 единиц таких ракет с целью защиты объектов энергетической инфраструктуры и противодействия потенциальным атакам в зимние месяцы. Однако американский президент предложил альтернативную форму помощи. Трамп выразил готовность предоставить Украине разрешение на выпуск собственных ракет-перехватчиков Patriot.