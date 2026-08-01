Армия Израиля сообщила об ударах по складам оружия ХАМАС

Пресс-служба Армии обороны Израиля официально подтвердила информацию о проведении новой масштабной воздушной операции против инфраструктуры радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

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Как сообщили военные, в ходе серии точных авиаударов целями стали ключевые складские объекты, которые, согласно разведывательным данным, использовались боевиками для хранения крупных партий вооружения и боеприпасов. В заявлении армии подчеркивается, что атаке подверглись не менее пяти подобных хранилищ, разбросанных по территории анклава.

По информации израильской стороны, на уничтоженных складах хранился внушительный арсенал, предназначенный для ведения боевых действий против израильских войск и гражданского населения. В числе изъятого и ликвидированного имущества значатся автоматы Калашникова различных модификаций, являющиеся основным стрелковым оружием боевиков, а также значительное количество взрывных устройств, используемых для создания самодельных фугасов и мин на путях продвижения военной техники. Кроме того, военные сообщают об уничтожении противотанковых гранатометов и крупных партий боеприпасов, которые могли быть использованы для проведения вылазок против израильских позиций.

Израильская сторона традиционно объясняет подобные превентивные удары необходимостью обеспечить безопасность собственных граждан и лишить террористические группировки возможности накапливать силы для будущих атак. В то же время в секторе Газа, находящемся под контролем ХАМАС, эти действия расценивают как агрессию и нарушение суверенитета палестинских территорий.