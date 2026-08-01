В США заявили об ударе мощной авиабомбой по жилому дому в Иране

Удар по жилому дому на иранском острове Кешм был нанесен американской авиабомбой Mark-84 массой около 900 килограммов. К такому выводу пришла газета The New York Times, проанализировав видеозаписи, фотографии и спутниковые снимки.

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По данным иранских СМИ, спасатели вытащили из-под завалов двоих детей и доставили их в больницу. Однако глава семьи, его жена и их двухлетний сын получили несовместимые с жизнью ранения.

Как отмечает газета, размер воронки и обнаруженные фрагменты боеприпаса свидетельствуют о применении Mark-84 — одной из самых мощных неядерных авиабомб, состоящих на вооружении США.

Авторы пишут, что использование столь мощного боеприпаса в густонаселенном районе вызывает вопросы к американским военным. По оценке издания, взрыв повредил около 20 домов, а обломки разлетелись на десятки метров.

При этом журналисты не обнаружили каких-либо иранских военных объектов рядом с разрушенным домом.

Официальный представитель Центрального командования ВС США Тим Хокинс заявил, что ведется расследование случившегося. Он подчеркнул, что «американские военные никогда не бьют по мирному населению».

8 июля президент США Дональд Трамп объявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует. Он назвал власти Ирана «больными людьми» и «отбросами общества», а также сравнил их с «раковой опухолью», которую, по его мнению, необходимо устранить ради стабильности на Ближнем Востоке. Глава Белого дома заявил, что больше не видит смысла в переговорах.