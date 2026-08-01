На Украине заявили о применении РФ новых неопознанных дронов

Армия России начала применять в ходе СВО новые типы беспилотников, опознать которые пока не удается, заявил бывший советник украинского минобороны Сергей Бескрестнов с позывным Флеш.

Он опубликовал нечеткие фото этих БПЛА и посетовал, что характеристики дронов пока остаются неизвестными. На кадрах запечатлены беспилотники самолетного типа.

Ранее на Украине пожаловались, что Россия начала активное применение в зоне СВО ракеты "Бандероль". Она является аналогом американской ракеты JASSM. Длина ракеты составляет пять метров, дальность действия - около 500 километров.

"Бандероль" могут переносить беспилотники, не попадая при этом в зону досягаемости украинской ПВО.

Скорость такой ракеты создает большие проблемы для перехвата и раннего оповещения по сравнению с беспилотниками-камикадзе.