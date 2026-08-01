Израильский премьер Биньямин Нетаньяху запретил передавать Украине комплекс ПВО «Железный Купол» и неожиданно стал главным конкурентом Владимира Зеленского в борьбе за военные поставки из США. Об этом сообщает The Washington Post.

Издание напомнило, что в 2023 году ряд американских сенаторов-ястребов поддерживали передачу Киеву систем ПВО «Железный Купол». Они были оплачены США. Но премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху категорически отказался.

«Нетаньяху заблокировал передачу комплексов, сославшись на условия соглашения, по которому Израиль имеет право окончательно решать, как будет использоваться система», — пишет The Washington Post.

Журналисты отмечают, что сейчас Тель-Авив и Киев стали конкурентами за военные поставки из США.

СМИ: Зеленский и Нетаньяху при встрече обменялись жесткими репликами

Усилия Зеленского, касающиеся поставок американских ракет Patriot, по-видимому, раздражают Нетаньяху. В конце июля он отказался проводить встречу с Зеленским во время визита в Вашингтон.