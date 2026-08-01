Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не позволил отправить на Украину системы противовоздушной обороны «Железный купол», пишет газета The Washington Post (WP).

Как пишет WP, сейчас два государства вынуждены соперничать за получение других оборонных ресурсов от Соединенных Штатов, передает РИА «Новости».

«В 2023 году ныне покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен России в перечень террористов и экстремистов) поддержал передачу батарей ПВО «Железный Купол» Украине, однако на этом пути возникло препятствие – премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он заблокировал передачу комплексов, сославшись на условия соглашения о совместном производстве, по которому Израиль имеет право окончательного решения относительно использования системы, несмотря на то что рассматриваемые батареи были оплачены США», – говорится в публикации.

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Журналисты подчеркивают, что недавние попытки Владимира Зеленского усилить украинскую защиту американскими ракетами Patriot только обострили ситуацию. Это окончательно поставило Тель-Авив и Киев в положение прямых конкурентов за военные поставки Вашингтона.

В конце июля Зеленский попросил у Дональда Трампа 300 ракет-перехватчиков Patriot.

Американский сенатор Линдси Грэм умер в середине прошлого месяца от внезапной болезни.

В прошлом году посол Израиля на Украине Михаил Бродский признался в передаче Киеву старых израильских комплексов противовоздушной обороны.