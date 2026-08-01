В ХАМАС назвали условие сдачи оружия

Перед разоружением палестинских группировок Израиль должен прекратить военные действия и атаки. Это основное условие ХАМАС для перехода к мирному соглашению, передает РИА Новости.

В ХАМАС заявили, что переход к разоружению палестинцев зависит от выполнения Израилем всех обязательств, предусмотренных первым этапом соглашения.

«Прекращение военных действий и израильских атак является основным условием перехода к этапу реализации, включая составление согласованных графиков и определение механизмов выполнения соглашения», — сообщили в движении.

По словам представителей ХАМАС, среди условий — вывод израильских сил из сектора Газа, запуск программ первичного восстановления, поставки гуманитарной помощи и размещение международных сил.

В ХАМАС добавили, что разделять соглашение на отдельные положения нельзя. Обязательства движения и Израиля должны быть увязаны.

Накануне представитель ХАМАС Гази Хамад завил, что движение не станет выполнять достигнутое соглашение в случае проволочек со стороны Израиля.