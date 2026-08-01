Безэкипажные катера ВСУ потопили контейнеровоз «Росатома» в Черном море

Безэкипажные катера Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали в Черном море контейнеровоз компании FESCO, которая входит в структуру «Росатома». Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев, слова которого приводит РИА Новости.

По его словам, в результате атаки затонул теплоход «Янина». Все 17 членов экипажа спасены.

Лихачев отметил, что контейнеровоз шел в международных водах и перевозил невоенную продукцию — от замороженных продуктов до строительных материалов.

«Атаку иначе как пиратство и морской разбой трактовать невозможно», — заявил он.

По данным «Росатома», инцидент произошел 31 июля в 22:00 в акватории Черного моря, в 130 милях от Новороссийска.

Ночью 30 июля два нефтяных танкера подверглись атаке БПЛА в Черном море. Первым под удар попал танкер Nissos Sifnos под Маршалловыми островами, находившийся на погрузке нефти на выносном причальном устройстве Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) ВПУ-3. В результате на грузовой палубе возник пожар, который был потушен силами экипажа танкера, а также трех вспомогательных судов КТК.

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Никто из сотрудников КТК и подрядчиков не пострадал, разлива нефти не зафиксировано. Танкер остался на плаву.

Кроме того, в шести морских милях (около 11 км) от морского терминала КТК дрон атаковал танкер Marathi, который шел под флагом острова Мэн.

Ранее в Кремле назвали терроризмом атаки ВСУ в Азовском и Черном морях.