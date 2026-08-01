Торговое судно «Янина» затонуло в Черном море

В ночь на субботу в Черном море в результате атаки морских дронов ВСУ получил повреждения и затонул теплоход "Янина" транспортной компании FESCO, входящей в "Росатом". Об этом сообщили в госкорпорации, передает РИА Новости.

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Два морских дрона ВСУ атаковали судно в районе 22.00 мск в 130 милях от Новороссийска.

По словам главы "Росатома" Алексея Лихачева, которые приводит госкорпорация, все 17 членов экипажа были спасены, они чувствуют себя удовлетворительно.

Теплоход "Янина" - это мирный контейнеровоз, который шел в международных водах и перевозил гражданскую продукцию - от замороженных продуктов до строительных и отделочных материалов, подчеркнул Лихачев.

"Подобную атаку иначе, как пиратство и морской разбой, трактовать невозможно", - указал глава "Росатома".

К спасательной операции была привлечена морская авиация ЧФ и интернациональный экипаж судна Delphinus во главе с капитаном-гражданином Египта.

Лихачев поблагодарил экипаж Delphinus, который, несмотря на опасность дронов, выдвинулся к месту крушения и "спас 16 из 17 наших ребят".

Последнего члена экипажа, по словам главы госкорпорации, нашли буквально час назад и доставили на берег благодаря слаженным действиям морской авиации ЧФ.