Американский истребитель F-35 развалился на части в Калифорнии

На авиабазе США в Калифорнии потерпел крушение новейший истребитель F-35. При падении он развалился на части, начался пожар. Лётчик успел катапультироваться. Сейчас он в больнице, после полученных травм угрозы его жизни нет.

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Причины происшествия выясняет профильная комиссия. F-35 - истребитель пятого поколения, оснащен технологиями, которые делают его незаметным для радаров, современными датчиками и системами обработки данных. Стоимость каждой такой машины - сто миллионов долларов.