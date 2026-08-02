Военкоры сообщили о подготовке массированного удара по Украине

Более 80 единиц баллистических и гиперзвуковых ракет нацелены на Киев этой ночью. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna) со ссылкой на мониторинговые ресурсы Украины.

Среди них — около 20 баллистических ракет «Искандер-М/KN-23». Также сообщается примерно о 50 ракетах «Искандер-М» и около 13 гиперзвуковых ракетах «Циркон». В сообщении отмечается повышенное внимание к Киеву и северным регионам Украины.

В ночь на 2 августа ВСУ устроили одну из самых массированных атак на регионы России с начала года. По данным Минобороны, системы противовоздушной обороны уничтожили 635 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией страны. В свою очередь, депутат Андрей Колесник пообещал Киеву тяжелый ответ на массированную атаку.