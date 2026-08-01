США могут отказаться от ведущей роли в группе содействия Украине в области безопасности (ГСУ), которая координирует военную помощь Киеву. Об этом в субботу, 1 августа, сообщает Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, Пентагон планирует передать руководство группой другой стране НАТО. Процесс может занять до года, при этом взаимодействие с Украиной продолжится.

Украинский чиновник заявил изданию, что в Киеве опасаются возможного замедления поставок вооружений из-за перестановок. Он отметил, что другим странам будет сложно компенсировать возможности США в сфере спутниковой разведки и логистики.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил о намерении Вашингтона передать Киеву лицензию на самостоятельное производство зенитных ракетных комплексов Patriot.

НАТО не смогла запустить поставки оружия Украине по новой схеме PURL

При этом передача Украине лицензии на производство ракет для комплексов Patriot не поможет изменить ситуацию на поле боя и может создать угрозу национальной безопасности США. К такому выводу пришли авторы издания Responsible Statecraft.